Имена еще одного депутата Госдумы, а также футбольного тренера, всплыли в материалах УД о «русской мафии» в Испании
В частности, в распоряжении следствия оказались компрометирующие снимки.
Фотографии депутата Госдумы, генерала Владимира Шаманова, а также тренера «Локомотива» Юрия Семина вместе с лидерами Солнцевской группировки опубликовало издание The Insider. На снимках, которые, скорее всего, сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве, собравшиеся отмечают какое-то событие.
Как пишет The Insider, фотографии фигурируют в материалах уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. В сентябре прошлого года в Марбелье по нему были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества.
Рассмотрение дела в суде началось в феврале этого года. Обвиняемым в рамках этого процесса проходит в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Прокуроры запросили для него наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 миллионов евро. Депутат свою вину отрицает.
По данным испанской прокуратуры, лидеры Солнцевской ОПГ отмывали в стране деньги от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями».
Комментарии4
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igorrrpadlowitchs 22 июня 2018 | 07:16
Ну если в стране президент пахан, то остальные братки! Для россии путина обычное дело!
huyt 22 июня 2018 | 07:21
igorrrpadlowitchs: Да и наш солцеликий был консультантом СПАК вплоть до избрания его в марте 2000 года президентом. О нём-то почему умалчивают?
opiatnovyi63 22 июня 2018 | 07:34
Ничего удивительного! Россия давно находится в управлении ОПГ!
huyt 22 июня 2018 | 07:41
opiatnovyi63: Кобзон почти всегда присутствует на похоронах криминальных авторитетов. даже Иванькова по кличке Япончик на Ваганьковском кладбище хоронил.