Думская фракция «Единой России» на своем заседании обсудит сегодня проект пенсионной реформы

В обсуждении примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Максим Топилин.

На заседании планируется обсудить алгоритм обсуждения пенсионной реформы в Госдуме. Об этом агентству ТАСС рассказал первый зампред единороссов по законотворческой деятельности Андрей Исаев. В каком именно аспекте будет обсуждена пенсионная реформа с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром труда Максимом Топилиным, не уточняется. Известно лишь, что депутаты планируют задать ряд вопросов членам социального блока правительства. Это в партии власти считают особенно важным перед встречами с депутатами региональных парламентов, которые пройдут на следующей неделе. На них также будет обсуждаться пенсионная реформа. Все предложения регионов в «Единой России» хотят представить ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму на прошлой неделе. Он предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.