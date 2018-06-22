Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего первого заместителя главы «Спецстроя России» Александра Мордовца
Возглавлявшего строительство космодрома Восточный топ-менеджера обвиняют в коррупции.
Александра Мордовца обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как полагают следователи, Мордовец в завершающий период строительства космодрома Восточный подписывал акты о приемке работ, которые либо были выполнены не полностью, либо не проводились вовсе. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. По его данным, дело на топ-менеджера было возбуждено по материалам ФСБ. Как сообщил адвокат Мордовца, следствие пока не озвучило размер нанесенного его подзащитным ущерба.
В конце марта Хамовнический суд Москвы арестовал экс-чиновника на два месяца. Защита это решение обжаловала. Заседание в апелляционной инстанции должно было состояться в среду, но его перенесли, поскольку в суд не явился представитель прокуратуры.
Строительство космодрома Восточный сопровождала череда крупных скандалов. Несколько высокопоставленных чиновников были привлечены к уголовной ответственности по обвинениям в хищении денег, выделенных на проект.
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