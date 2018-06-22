Министерство обороны США согласилось разместить на территории американских военных баз 20 тысяч детей мигрантов

Они были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. По данным The New York Times, речь идет о создании условий, когда задержанные нелегальные иммигранты могут пребывать на территории США под стражей вместе со своими детьми. В Штатах разгорелся скандал, в связи с новыми правилами в отношении нарушителей миграционного законодательства. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания. К лету с родителями разлучили почти 2 тыс. детей.