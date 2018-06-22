Министерство обороны США согласилось разместить на территории американских военных баз 20 тысяч детей мигрантов
Они были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. По данным The New York Times, речь идет о создании условий, когда задержанные нелегальные иммигранты могут пребывать на территории США под стражей вместе со своими детьми. В Штатах разгорелся скандал, в связи с новыми правилами в отношении нарушителей миграционного законодательства. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания. К лету с родителями разлучили почти 2 тыс. детей.
Комментарии3
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uni_korn 22 июня 2018 | 07:14
20 тысяч - только детей, только пойманных, только за короткое время.. Ничего себе размеры проблемы!
alxab 22 июня 2018 | 07:29
uni_korn:
Пойманными детьми будет питаться офицерский персонал баз. Для питания рядового состава повар Пригожин обещал поствлять до 2 тыс. портянок в месяц из тех, кто не выполняют план. Емелин и Патрик перешли на круглосуточный режим работы. "Врешь, не возьмешь", - слышится из их кюбиклов среди стрекотания клавиатуры...
j_partizan 22 июня 2018 | 07:14
Вот оно какое соблюдение прав человека в США.