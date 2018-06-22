Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе приедет в Москву

Он планирует обсудить возможную встречу Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле информацию о визите чиновника, который считается сторонником активной внешней политики США, подтвердили. Болтон также известен как сторонник превентивного удара по КНДР. Он выступал за развязывание кибервойны против России. Встреча Трампа и Путина, по некоторым данным, может состояться в июле.