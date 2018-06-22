Прокурор Ниццы назначил судебное заседание по делу российского миллиардера Сулеймана Керимова

Оно пройдет на следующей неделе в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Слушания касаются вопросов судебной процедуры и актов, пишет РБК. Сейчас Керимов по решению суда Ниццы находится под подпиской о невыезде и не может покидать город. Но в тех случаях, когда сенатор просил о коротких поездках в Россию, судебный следователь давал разрешения. Сенатора и миллиардера во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.