ООН сегодня рассмотрит вопрос вывода российских войск из Приднестровья
Проект соответствующей резолюции внесла Молдавия.
Речь идет об оперативной группе российских войск, которая является преемницей советской 14-й общевойсковой армии. После распада СССР она была переведена под юрисдикцию России и осталась в непризнанной Приднестровской республике. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, вынесший проект резолюции, рассчитывает, что страны-члены ООН поддержат Кишинев, исходя из норм международного права. Речь при этом не идет о миротворческом контингенте в Приднестровье, хотя и его, по мнению главы молдавского кабмина, необходимо заменить международной гражданской миссией. Единства, впрочем, в руководстве Молдавии по этому вопросу нет. Так, президент страны Игорь Додон расценил инициативу премьера Филипа как «дешевую пиар-кампанию», направленную на обострение ситуации в регионе. В то же время правящая проевропейская коалиция занимает сторону главы кабмина. Москва же выступает против вывода российского контингента из региона, а власти непризнанного Приднестровья опасаются возобновления вооруженного конфликта.
Премьер-министр Молдавии пытался включить вопрос в повестку Генассамблеи ООН еще в октябре прошлого года, однако обсуждение этой проблемы было отложено.
Комментарии5
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opiatnovyi63 22 июня 2018 | 06:23
Москва всегда против !Москва желает держать всех в узде!
tag188 22 июня 2018 | 06:26
Единства в руководстве Молдавии по этому вопросу нет. Так, президент страны Игорь Додон расценил инициативу премьера Филипа как «дешевую пиар-кампанию»,
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Интересно, и кому интересно мнение этого президента, по конституции Молдавии наделенного сугубо декоративными функциями?
Если только недалекому российскому обывателю.
jblack2 22 июня 2018 | 06:27
Молдавия, организовавшая кровавую бойню в Приднестровье, вновь выступает с инициативой порешать территориальный вопрос в свою пользу.
Теперь уже, видимо, в пользу Румынии...
sjuzanna 22 июня 2018 | 06:36
jblack2: Я думаю что Путин и Трамп займутся созданием новой ООН.
kuz_sib 22 июня 2018 | 06:33
мешает тишина в Молдавии? Зажили раны?