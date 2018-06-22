ООН сегодня рассмотрит вопрос вывода российских войск из Приднестровья

Проект соответствующей резолюции внесла Молдавия.

Речь идет об оперативной группе российских войск, которая является преемницей советской 14-й общевойсковой армии. После распада СССР она была переведена под юрисдикцию России и осталась в непризнанной Приднестровской республике. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, вынесший проект резолюции, рассчитывает, что страны-члены ООН поддержат Кишинев, исходя из норм международного права. Речь при этом не идет о миротворческом контингенте в Приднестровье, хотя и его, по мнению главы молдавского кабмина, необходимо заменить международной гражданской миссией. Единства, впрочем, в руководстве Молдавии по этому вопросу нет. Так, президент страны Игорь Додон расценил инициативу премьера Филипа как «дешевую пиар-кампанию», направленную на обострение ситуации в регионе. В то же время правящая проевропейская коалиция занимает сторону главы кабмина. Москва же выступает против вывода российского контингента из региона, а власти непризнанного Приднестровья опасаются возобновления вооруженного конфликта.

Премьер-министр Молдавии пытался включить вопрос в повестку Генассамблеи ООН еще в октябре прошлого года, однако обсуждение этой проблемы было отложено.