Девальвация рубля стала одной из причин роста цен на топлива, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин

Он подчеркнул, что нефтяники не могут устанавливать цены на бензин и другие нефтепродукты без учета рыночной конъюнктуры:

«Определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Если раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля. Второе, выросла мировая цена на нефть, а нефть — это сырье для производства нефтепродуктов. Если, скажем, в конце года порядка 60 долларов за баррель был, то сейчас она составляет 75 долларов. Это рост примерно на 25%».

Цены на топливо активно росли последние три-четыре месяца. По данным Росстата, на начало июня бензин прибавил в стоимости 8% по сравнению с январем.