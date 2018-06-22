Девальвация рубля стала одной из причин роста цен на топлива, уверен глава «Роснефти» Игорь Сечин
Он подчеркнул, что нефтяники не могут устанавливать цены на бензин и другие нефтепродукты без учета рыночной конъюнктуры:
«Определенный вклад в рост цен внесло девальвирование рубля. Если раньше доллар стоил 30 рублей, то сейчас один доллар стоит 64 рубля. Второе, выросла мировая цена на нефть, а нефть — это сырье для производства нефтепродуктов. Если, скажем, в конце года порядка 60 долларов за баррель был, то сейчас она составляет 75 долларов. Это рост примерно на 25%».
Цены на топливо активно росли последние три-четыре месяца. По данным Росстата, на начало июня бензин прибавил в стоимости 8% по сравнению с январем.
Комментарии2
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arye_11 22 июня 2018 | 06:13
Девальвация рубля стала одной из причин роста цен на топлива,
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Величайшей мудрости вывод сделал Игорь Иванович.
примерно, как:
- Больной умер от болезни
- Машина остановилась от поломки
- Живот растет от обжорства.
Мудёр Игорь Иванович, ох и мудёр.
"Я бы ему палец в рот не положил"(с)
sergirusso 22 июня 2018 | 06:19
arye_11: Ну, живот может расти не только от обжорства. Цены растут от инфляции - еще один перл...