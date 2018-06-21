«Яблоко» вновь попытается выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы

Конференция московского отделения партии соберется для этого в очередной раз. Лидер отделения Сергей Митрохин сказал «Эху Москвы», что единственным кандидатом от партии будет он сам.

В то же время, по данным «Интерфакса», конференция будет рассматривать на пост мэра только кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, которая была согласована федеральным бюро «Яблока»