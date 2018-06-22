Участки для голосования на выборах мэра Москвы появятся в Калужской, Тверской, Тульской,Владимирской и Ярославской о-х
Кроме того, запланированы они и в Подмосковье. Между Мосгоризбиркомом и комиссиями этих регионов будет подписано соответствующее соглашение о взаимодействии, пишет «КоммерсантЪ». В Мосгордумы не исключили, что этот список еще может быть «как расширен, там и уменьшен». Регионы, в которых пройдут выборы 9 сентября, могут также организовать избирательные участки на территории Москвы, сказали газете в Центризбиркоме.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
midnightblues 22 июня 2018 | 06:33
Надо еще на луне