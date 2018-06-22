Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук не согласен с некоторыми претензиями Рособрнадзора

Накануне ведомство отказало вузу в аккредитации по программам высшего образования. Руководитель учебного заведения Сергей Зуев отвергает обвинения в недостатке квалификации сотрудников, передает ТАСС.

Качество знаний, преподаваемых школе социальных и экономических наук, известной также как Шанинка, находится на высочайшем уровне, сказал «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин.

Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.