Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук не согласен с некоторыми претензиями Рособрнадзора
Накануне ведомство отказало вузу в аккредитации по программам высшего образования. Руководитель учебного заведения Сергей Зуев отвергает обвинения в недостатке квалификации сотрудников, передает ТАСС.
Качество знаний, преподаваемых школе социальных и экономических наук, известной также как Шанинка, находится на высочайшем уровне, сказал «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин.
Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.
Комментарии2
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max3446 22 июня 2018 | 06:25
Эта Шаника вроде госеповская конторка, типа филиал русофобской йельской убебно помойки, где в том числе ничтожество навральный проходил обучение (подготовку боевиков)? Тогда конечно только на этом основании у них отобрать давно лицензию надо было
chapter_2 22 июня 2018 | 06:36
Снижая индекс деловой активности, бизнес тормозит рост административного произвола.