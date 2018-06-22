В семи городах согласовали акции Алексея Навального против повышения пенсионного возраста
Ранее политик заявил, что митинги пройдут в 17 крупных городах страны.
Акции штабов Навального согласовали власти Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска и Мурманска. При этом в городских администрациях предложили перенести митинги в другие места, сообщает РБК. В некоторых случаях организаторы согласились на альтернативную площадку, а в других, например, в Липецке, не исключили проведения акции без согласования. В Новосибирске, Ярославле и Новокузнецке сторонникам Навального было отказано.
Акции против пенсионной реформы должны пройти 1 июля. Политик анонсировал их на этой неделе, подчеркнув, что речь идет о тех городах, в которых не проходят матчи Чемпионата мира по футболу. Навальный назвал повышение пенсионного возраста «самым настоящим преступлением» и ограблением десятков миллионов человек. Оппозиционер призвал всех присоединиться к протесту вне зависимости от политических взглядов.
Петиция против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org собрала уже больше двух миллионов подписей.
Комментарии1
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zztop1960 22 июня 2018 | 06:14
А говорят , что молодость не вернуть. Раньше до пенсии было 10 лет , а теперь 15