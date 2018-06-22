Сразу два российских производителя мяса птицы предупредили о вспышке птичьего гриппа

Оба очага находятся в Пензенской области. Один из них — на птицефабрике «Васильевская», которая входит в состав группы «Черкизово», пишет РБК. Он уже локализован и уничтожен, заверяют в компании. Убытки оцениваются в 100 млн. руб. Кроме того, около полумиллиона птиц пришлось уничтожить на птицеводческом блоке в другом районе области. Общие потери составили около 400 млн руб.