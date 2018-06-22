Три матча группового этапа чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в Волгограде, Калининграде и Санкт-Петербурге
Сборная Сербии может обеспечить себе место в 1/8 финала в случае победы в матче со Швейцарией. Игра в Калининграде начнется в 21:00. В северной столице в три часа дня на поле стадиона выйдет бразильцы и костариканцы. А в Волгограде играют команды Нигерии и Исландии.
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