Три матча группового этапа чемпионата мира по футболу пройдут сегодня в Волгограде, Калининграде и Санкт-Петербурге

Сборная Сербии может обеспечить себе место в 1/8 финала в случае победы в матче со Швейцарией. Игра в Калининграде начнется в 21:00. В северной столице в три часа дня на поле стадиона выйдет бразильцы и костариканцы. А в Волгограде играют команды Нигерии и Исландии.