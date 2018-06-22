Акция «Свеча памяти» прошла минувшей ночью в Москве

На ступенях Музея Победы на Поклонной горе были зажжены 1418 свечей в память о каждом дне Великой отечественной войны. Сегодня исполняется 77 лет со дня ее начала. Днем президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. По случаю дня памяти и скорби по всей стране будут приспущены государственные флаги.