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04:05, 22 июня 2018

Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции

Никаких дополнительных шагов участники встречи министров финансов еврозоны не планируют. Еврогруппа согласовала выделение последнего транша помощи Афинам в 15 млрд. евро. По мнению участников переговоров, финансовый кризис вокруг Греции, который длился 8 лет, завершен. В то же время он представлял реальную угрозу, говорят в Еврогруппе. Дважды Греция оказывалась на грани выхода из еврозоны. В обмен на помощь Афинам пришлось пойти на ряд болезненных для граждан реформ.

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