Реутовский городской суд арестовал на 15 суток активиста и журналиста газеты «Принцип» Евгения Куракина

Накануне его задержали по дороге на встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Как рассказал сам Куракин сайту «ОВД-Инфо», его обвинили в побоях в связи с участием в наблюдательной комиссии на президентских выборах. Тогда у журналиста возник конфликт с одним из членов избиркома из-за обнаруженного нарушения. Кроме того, это уже его третье подобное задержание перед встречей с губернатором Подмосковья.