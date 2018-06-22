Ксения Собчак не станет сопредседателем Партии перемен

Единственным главой этой политической силы будет Дмитрий Гудков, пишет РБК. Сооснователи новой партии Ксения Собчак и Андрей Нечаев войдут в ее политсовет, рассказал газете источник, близкий к организации. На съезде в субботу будет также решен вопрос о смене названия партии с «Гражданской инициативы» на Партию перемен. О создании новой политической структуры Гудков и Собчак объявили в середине марта.