Ксения Собчак не станет сопредседателем Партии перемен
Единственным главой этой политической силы будет Дмитрий Гудков, пишет РБК. Сооснователи новой партии Ксения Собчак и Андрей Нечаев войдут в ее политсовет, рассказал газете источник, близкий к организации. На съезде в субботу будет также решен вопрос о смене названия партии с «Гражданской инициативы» на Партию перемен. О создании новой политической структуры Гудков и Собчак объявили в середине марта.
Комментарии4
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sjuzanna 22 июня 2018 | 04:28
Еще один мертворожденный проект. Кто же пойдет за такими лидерами?
Гудков - чуть что, бежит советоваться в американское посольство.
Ксения Собчак - проект Кремля и этим все сказано.
Нечаев - бесцветнаяличность.
m_doc 22 июня 2018 | 04:40
sjuzanna: А мне при слове "перемены" вспомнился циничный анекдот про концлагерь: "Внимание! Сегодня в лагере состоится смена белья. Первый барак будет меняться с третьим. а второй с четвёртым".
tchapaev 22 июня 2018 | 04:46
Что то Собчачка скромничает, давай уж в Президентши - пенсию народу верни, сразу будешь популярнее Навального.
m_doc 22 июня 2018 | 04:49
tchapaev: Ага. Щас они с другим трудоголиком - Гудковым - море богатств наработают и всех ощасливят.