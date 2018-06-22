В Кремле пока не называют конкретных сроков проведения встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также не подтвердил, и не опроверг сообщения о том, что переговоры могут пройти в следующем месяце, передает «Интерфакс». В свою очередь американский президент уверен, что встреча состоится в июле. В Вашингтоне добавили, что на следующей неделе обсудить этот вопрос в Москву прилетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Комментарии1
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pmasel 22 июня 2018 | 05:00
А какой смысл? У них есть общая повестка? По Сирии, Крыму, Донбассу, без потери лица, никаких глобальных решений быть не может. Раздел сфер влияния - смешно. Не будет Слон с Моськой что то делить.