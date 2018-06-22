В Кремле пока не называют конкретных сроков проведения встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также не подтвердил, и не опроверг сообщения о том, что переговоры могут пройти в следующем месяце, передает «Интерфакс». В свою очередь американский президент уверен, что встреча состоится в июле. В Вашингтоне добавили, что на следующей неделе обсудить этот вопрос в Москву прилетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.