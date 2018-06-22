Прокуратура Бразилии открыла уголовное дело против болельщиков, которые записали в России непристойный видеоролик
В ведомстве добавили, что считают такое поведение соотечественников оскорбляющим достоинство и имеющим очевидный женоненавистнический характер. Несколько дней назад в соцсетях появился видеоролик, как группа бразильских болельщиков общается с молодой женщиной в центре Москвы. Мужчины во время праздничных гуляний по случаю чемпионата мира по футболу учили женщину словам непристойной кричалки на португальском языке. Женщина повторяла их, не зная перевода. Болельщиков осудили ряд знаменитых в Бразилии людей.
Комментарии3
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sjuzanna 22 июня 2018 | 03:36
Молодец Бразилия. Россия, учись у нее культуре, оперативности и достоинству.
sjuzanna 22 июня 2018 | 03:39
Если бы наши болельщики учили какую-нибудь англичанку матерным русским кричалкам, то наша прокуратура очень бы ими патриотично гордилась
kochar 22 июня 2018 | 04:46
В семье не без урода,но семья не урод.