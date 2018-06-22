Казанская полиция отобрала у иранской болельщицы плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы
Это произошло еще в среду перед матчем Ирана с Испанией. Как утверждает Марьям Кашкаэй, силовики удерживали ее более двух часов. Они заставили выкинуть плакат, хотя у нее было разрешение на него от Международной федерации футбола. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи, передает Reuters. В ФИФА считают, что произошло недопонимание со стороны местной полиции. В МВД Татарстана инцидент пока не прокомментировали.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 22 июня 2018 | 03:22
Иран в настоящее время стратегический союзник РФ, где правит воровская власть..
politroller 22 июня 2018 | 04:10
все правильно сделала полиция
политические акции, пикеты и т.д. запрещены во время чемпионата
касается все, в том числе иранских женщин
sjuzanna 22 июня 2018 | 03:41
А где еще, как не в России иранскаяженщина может бороться за свои права?