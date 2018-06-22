Казанская полиция отобрала у иранской болельщицы плакат в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы

Это произошло еще в среду перед матчем Ирана с Испанией. Как утверждает Марьям Кашкаэй, силовики удерживали ее более двух часов. Они заставили выкинуть плакат, хотя у нее было разрешение на него от Международной федерации футбола. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи, передает Reuters. В ФИФА считают, что произошло недопонимание со стороны местной полиции. В МВД Татарстана инцидент пока не прокомментировали.