Митинг с требованием отставки лидера правящей партии прошел в столице Румынии

Несколько тысяч человек приветствовали в Бухаресте приговор Высокого кассационного суда главе Социал-демократической партии, спикеру Палаты депутатов Ливиу Драгне, передает ТАСС. Драгня признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы. Акции за его отставку прошли и в других румынских городах. Сам 55-летний политик утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по политическим мотивам.