Министерство обороны США согласилось разместить на территории американских военных баз 20 тысяч детей мигрантов
Они были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. По данным The New York Times, речь идет о создании условий, когда задержанные нелегальные иммигранты могут пребывать на территории США под стражей вместе со своими детьми. В Штатах разгорелся скандал, в связи с новыми правилами в отношении нарушителей миграционного законодательства. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания. К лету с родителями разлучили почти 2 тыс. детей.
Комментарии2
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sjuzanna 22 июня 2018 | 03:33
А Мелания Трамп все-таки молодец! Не приняла суровй закон своего мужа.
ara_1 22 июня 2018 | 03:51
sjuzanna:
Сударыня, вы не совсем знаете, о чем говорите. Я не пытаюсь вас обидеть, напротив, так-сказать, предупреждаю, чтобы вы, в какой-нибудь дискуссии, не поставили себя в неловкое положение. А детей арестованных нелегалов, хорошо бы разместить не в казенных базах. а в домах сердобольных шумеров-пелосей с прочей левацкой бестолочью...
Да, а Мелания - молодец. Согласен.