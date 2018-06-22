Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защиты Оюба Титиева
Адвокаты просили представить полную информацию об одном из свидетелей обвинения. А также проверить записи видеонаблюдения вокруг здания полиции, куда в начале года был дважды доставлен глава грозненского офиса «Мемориала». Как говорят в самом правозащитном центре, решение отклонить обе просьбы было вынесено еще 4 июня, однако Титиев и его адвокат узнали об этом лишь спустя две недели. Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков, он обвинения отвергает.
Комментарии1
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sjuzanna 22 июня 2018 | 03:28
Какая-то мутная история с этим Титиевым.