Депутат Госдумы Владимир Шаманов, по некоторым данным, фигурирует в испанском расследовании о солнцевской группировке
Там же вместе с Героем России упоминается и тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин. Как утверждает интернет-издание The Insider, в материалах есть фотографии, на которых Шаманов и Семин стоят вместе с лидерами ОПГ. Сообщается, что снимки были сделаны в московской пятизвездочной гостинице Lotte Hotel. По данным издания, фотографии были обнаружены в мобильном телефоне одного из арестованных по этому делу еще 7 лет назад.
Комментарии6
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opiatnovyi63 22 июня 2018 | 03:24
Власть давно срослась с преступниками и бандитами!
sjuzanna 22 июня 2018 | 03:26
Если стоишь на фото рядом с полицейским, значит ты арестован?
bozk 22 июня 2018 | 03:51
sjuzanna: ещё хуже - значит ты тоже полицейский.
allexsib 22 июня 2018 | 04:01
sjuzanna: Нет,не значит.Вот,коли рядом футбольный тренер,значит ли,что ты футболист?
allexsib 22 июня 2018 | 04:17
Люди,которых называют ОПГ-"Солнцевская",вовсе не обязательно являются бандитами,в прямом смысле слова.В российских реалиях,назвать человека -"криминальным типом",довольно легко.Редко когда ошибешься.Все "дорожки перекрыты","концы завязаны" и "двери заколочены".От "незадекларированной сдачи "бабушкиной квартиры",до ремонта автомобилей "дядей Васей"-все это ,с точки зрения закона,считается криминальным.Найдешь тему для бизнеса,в ста процентах случаев-нарушишь закон.Иначе- не разовьешься и не раскрути
allexsib 22 июня 2018 | 04:19
allexsib: ...и не раскрутишься.