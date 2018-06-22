Депутат Госдумы Владимир Шаманов, по некоторым данным, фигурирует в испанском расследовании о солнцевской группировке

Там же вместе с Героем России упоминается и тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин. Как утверждает интернет-издание The Insider, в материалах есть фотографии, на которых Шаманов и Семин стоят вместе с лидерами ОПГ. Сообщается, что снимки были сделаны в московской пятизвездочной гостинице Lotte Hotel. По данным издания, фотографии были обнаружены в мобильном телефоне одного из арестованных по этому делу еще 7 лет назад.