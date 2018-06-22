Прокурор Ниццы назначил судебное заседание по делу российского миллиардера Сулеймана Керимова
Оно пройдет на следующей неделе в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Слушания касаются вопросов судебной процедуры и актов, пишет РБК. Сейчас Керимов по решению суда Ниццы находится под подпиской о невыезде и не может покидать город. Но в тех случаях, когда сенатор просил о коротких поездках в Россию, судебный следователь давал разрешения. Сенатора и миллиардера во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Комментарии2
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tom_tom 22 июня 2018 | 03:13
Я так думаю, решение по пенсионной реформе не принято. Ждут реакции толпы. Как проявят себя на митингах. Если выйдет мало то на следующий день примут закон. Если выйдет много-начнут торговаться.
sjuzanna 22 июня 2018 | 03:23
Покупать по заниженной цене квартиру - это российская практика. Сулейман - сын своей страны. Интересно другое, что в отличие от России Сулеймана не держат в СИЗО.