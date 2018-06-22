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02:03, 22 июня 2018

Турция получила два первых американских истребителя пятого поколения F-35, несмотря на требования Конгресса США

Церемония передачи прошла на американской базе в Техасе. Сенат США ранее лишил министра обороны страны возможности одобрить поставку Анкаре вооружений, в том числе и истребителей F-35. Это связано с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. В Вашингтоне, по данным CNN, опасаются, что Москва таким образом может получить техническую информацию о самолетах.

Комментарии

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lom2011 22 июня 2018 | 02:37

Ну так Трамп и Путин работают в паре.
Вбивают клин между США и Европой, между США и остальным миром.

ara_1 22 июня 2018 | 03:02

lom2011:
Не нужно каждую ошибку или глупость пытаться объяснять еще большей глупостью, типа заговора Трампа с Путиным.

niknik 22 июня 2018 | 03:02

Весело - отдали технологии просто так))

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