Турция получила два первых американских истребителя пятого поколения F-35, несмотря на требования Конгресса США

Церемония передачи прошла на американской базе в Техасе. Сенат США ранее лишил министра обороны страны возможности одобрить поставку Анкаре вооружений, в том числе и истребителей F-35. Это связано с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400. В Вашингтоне, по данным CNN, опасаются, что Москва таким образом может получить техническую информацию о самолетах.