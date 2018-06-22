Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека

Как рассказал адвокат режиссера Дмитрий Динзе, в ответ его подзащитный напомнил про жалобу, которой суд придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет. Накануне ЕСПЧ, после уведомления об угрожающем состоянии здоровья осужденного предложил Сенцову прекратить голодовку, которую он держит полтора месяца. Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов, он вины не признает.