Суд в Петербурге подтвердил отказ в расследовании о пытках одного из фигурантов дела организации «Сеть»

Он отклонили жалобу арестованного Виктора Филинкова. На судебном заседании сам активист присутствовал по видеосвязи. Во время перерыва он успел сообщить, что на другого обвиняемого по этому делу Юлия Бояршинова в СИЗО оказывается физическое и психологическое давление, пишет «ОВД-Инфо». Филинкова задержали 23 января. Спустя три дня членам Общественной наблюдательной комиссии Петербурга удалось зафиксировать многочисленные следы ожогов от электрошокера на его теле. Помимо него еще несколько обвиняемых по делу «Сети» жаловались на пытки и давление во время допросов.