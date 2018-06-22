Интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым не вышло в эфир из-за чемпионата мира по футболу
Сетку вещания поменяли на время первенства, сказали «Интерфаксу» на Первом канале. Само интервью, по словам Лимонова, было записано еще пару месяцев назад. Как сказал Познер изданию Znak.com, передача должна была появиться в эфире 18 июня.
Комментарии2
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shplint_04 22 июня 2018 | 01:26
Представляю, как Эдичка вломил этому напыщенному аиду.
ura_russians 22 июня 2018 | 01:35
всем пох и на познера и на эдечку - люди футбол смотрят!
невидимая рука рынка...