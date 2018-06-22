Власти Италии пригрозили арестовать судно с мигрантами

Вход в порты страны запрещен кораблю неправительственной организации Lifeline, который оказал помощь потерпевшим бедствие в Сицилийском проливе. Как передает агентство АНСА, МВД работает над тем, чтобы более 200 мигрантов, которые находятся на борту, были доставлены в порт Ливии или Мальты. Неделю назад Рим отказался принимать в своих портах другое судно Aquarius, на борту которого находились более 600 беженцев. В результате оно было вынуждено отправиться в Валенсию.