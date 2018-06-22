Московское отделение «Яблока» вновь попробует определиться с кандидатом на пост мэра столицы

Конференция организации будет рассматривать только одного претендента – главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову, передает «Интерфакс». В то же время глава московского отделения Сергей Митрохин сказал «Эху», что единственным претендентом будет он. Общее собрание московского отделения партии в среду не смогло собрать кворум для выдвижения кандидата. Русакову поддерживает федеральное руководство «Яблока».