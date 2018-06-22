Московское отделение «Яблока» вновь попробует определиться с кандидатом на пост мэра столицы
Конференция организации будет рассматривать только одного претендента – главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову, передает «Интерфакс». В то же время глава московского отделения Сергей Митрохин сказал «Эху», что единственным претендентом будет он. Общее собрание московского отделения партии в среду не смогло собрать кворум для выдвижения кандидата. Русакову поддерживает федеральное руководство «Яблока».
Комментарии2
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venmud 22 июня 2018 | 01:20
"Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов."
ura_russians 22 июня 2018 | 01:32
venmud:
тяжело Яблоку - массовая поддержка горожан, десятки миллионов партийцев..
как тут выбрать???