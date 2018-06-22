Соратникам Алексея Навального согласовали акции против повышения пенсионного возраста уже в семи городах
В то же время местные администрации предложили альтернативные площадки. Как пишет РБК, в Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с этими условиями и собираются выйти в те месса, которые указывали они. Кроме того, митинги 1 июля удалось согласовать в Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске. Власти Москвы в разрешении отказали. Всего же анонсированы акции в двух десятках городов.
Комментарии2
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ura_russians 22 июня 2018 | 01:29
сисян лажает - даёшь акцию против снега и дождя!!!!
может под такие требования 1000 психов соберёт?
salut__521 22 июня 2018 | 01:32
Страна бурлит, фюрер молчит и держит узурпаторскую паузу, размышляя: рванёт или пронесёт, в т.ч. физиологически, чтоб потом милостиво выехать к быдлу на белом коне на обоср...м седле...