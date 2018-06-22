Соратникам Алексея Навального согласовали акции против повышения пенсионного возраста уже в семи городах

В то же время местные администрации предложили альтернативные площадки. Как пишет РБК, в Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с этими условиями и собираются выйти в те месса, которые указывали они. Кроме того, митинги 1 июля удалось согласовать в Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Мурманске. Власти Москвы в разрешении отказали. Всего же анонсированы акции в двух десятках городов.