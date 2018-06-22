Президент Украины снял запрет на въезд в страну уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой

Таким образом, она сможет посетить российских граждан в украинских колониях, сказала ее украинская коллега Людмила Денисова. По ее словам, визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к заключенным в России гражданам Украины. Ранее Москальковой был запрещен въезд в соседнее государство из-за ее поездок в Крым. Оба омбудсмена договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.