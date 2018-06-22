Президент Украины снял запрет на въезд в страну уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой
Таким образом, она сможет посетить российских граждан в украинских колониях, сказала ее украинская коллега Людмила Денисова. По ее словам, визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к заключенным в России гражданам Украины. Ранее Москальковой был запрещен въезд в соседнее государство из-за ее поездок в Крым. Оба омбудсмена договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.
Комментарии1
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ura_russians 22 июня 2018 | 01:13
какие переговоры возможны с бандеровскими фашиками?
лагеря типа Пермь-18 ждут петро и всех укронациков