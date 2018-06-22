Участникам соглашения о заморозке нефтедобычи предложили увеличить суточный объем на 1 миллион баррелей

Инициативу министерского мониторингового комитета рассмотрят сегодня на саммите ОПЕК, и завтра на заседании организации и тех участников сделки, кто в нее не входит, сказал журналистам глава Минэнерго России Александр Новак. Сделка действует уже больше года и дважды продлевалась. Как результат, цены на нефть за это время выросли и сейчас поддерживаются в районе 70-80 долларов за баррель.