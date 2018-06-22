Сборная Хорватии со счетом 3:0 одержала победу над Аргентиной в матче второго тура группового этапа чемпионата мира
Игра прошла в Нижнем Новгороде. Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90).
Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.
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kottigr1 22 июня 2018 | 00:20
После окончательного подсчета в ведомстве Чурова итогов матча команд Хорватии и Аргентины, выяснилось, что в этой игре со счетом 3:0 одержала победу сборная РФ...