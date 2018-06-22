Сборная Хорватии со счетом 3:0 одержала победу над Аргентиной в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

Игра прошла в Нижнем Новгороде. Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90).

Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.