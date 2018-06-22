Z Архив новостей новости
5 2 6 470
Эксклюзив Эха 00:02, 22 июня 2018

Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук

Рособрнадзор лишил госаккредитации один из самых известных российских вузов — Московскую высшую школу социальных и экономических наук, которую по имени основателя чаще называют просто «Шанинка». Ведомство заявило, что обнаружило нарушения образовательных стандартов. В частности, ряд дисциплин бакалавриата и магистратуры не формируют у студентов необходимых профессиональных компетенций.

Ректор вуза уже заявил, что учебное заведение продолжит свою деятельность.
В прошлом году государственной аккредитации лишился Европейский университет в Санкт-Петербурге, входивший в число лучших негосударственных вузов России.

Качество знаний, преподаваемых в Шанинке, находится на высочайшем уровне. Такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин.

Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 00:16


Властным жуликам, ворам и бандитам не требуется образованные россияне.
Им больше подходят натасканные по единым учебникам "профессорами" типа марковых-бабуриных выпускники "вузов", по уровню образования уступающих техникумам.

kottigr1 22 июня 2018 | 00:29

mikhail_spb_: Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук
-----------------------------------------------------------------
Действительно... Совершенно ненужный ВУЗ для страны где нет ни экономики, ни социальной сферы..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 101 6 6128 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 212 6 16475 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 213 6 17098 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 269 6 29040 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 172 6 19741 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 199 6 23836 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 90 6 11352 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 80 6 10261 18.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14488 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат? По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…

5 65 6 9599 15.06
Kобщество, футбол, чм-2018, спорт, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 191 6 28302 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 353 6 53696 21.06
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 255 6 38685 19.06
Kсенцов, путин, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 111 6 19037 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 241 6 42432 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Дорожная карта Уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России…

5 31 6 5676 18.06
Kполитика, общество, право, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз В  интервью Deutsche Welle он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР…

5 110 6 48571
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…

5 90 6 107774 16.06
#слушать 47:26 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 80 6 10261 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 565 6 735043 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 211165 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7066512
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3540065

Сегодня в эфире