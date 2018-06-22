Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук
Рособрнадзор лишил госаккредитации один из самых известных российских вузов — Московскую высшую школу социальных и экономических наук, которую по имени основателя чаще называют просто «Шанинка». Ведомство заявило, что обнаружило нарушения образовательных стандартов. В частности, ряд дисциплин бакалавриата и магистратуры не формируют у студентов необходимых профессиональных компетенций.
Ректор вуза уже заявил, что учебное заведение продолжит свою деятельность.
В прошлом году государственной аккредитации лишился Европейский университет в Санкт-Петербурге, входивший в число лучших негосударственных вузов России.
Качество знаний, преподаваемых в Шанинке, находится на высочайшем уровне. Такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин.
Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 00:16
Властным жуликам, ворам и бандитам не требуется образованные россияне.
Им больше подходят натасканные по единым учебникам "профессорами" типа марковых-бабуриных выпускники "вузов", по уровню образования уступающих техникумам.
kottigr1 22 июня 2018 | 00:29
mikhail_spb_: Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук
-----------------------------------------------------------------
Действительно... Совершенно ненужный ВУЗ для страны где нет ни экономики, ни социальной сферы..