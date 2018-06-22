Имена депутата Госдумы, а также футбольного тренера, всплыли в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании

Имена еще одного депутата Госдумы, а также футбольного тренера, всплыли в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании. В частности, в распоряжении следствия оказались компрометирующие снимки.

Фотографии депутата Госдумы, генерала Владимира Шаманова, а также тренера «Локомотива» Юрия Семина вместе с лидерами Солнцевской группировки опубликовало издание The Insider. На снимках, которые, скорее всего, сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве, собравшиеся отмечают какое-то событие.

Как пишет The Insider, фотографии фигурируют в материалах уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. В сентябре прошлого года в Марбелье по нему были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества.

Рассмотрение дела в суде началось в феврале этого года. Обвиняемым в рамках этого процесса проходит в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Прокуроры запросили для него наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 миллионов евро. Депутат свою вину отрицает.

По данным испанской прокуратуры, лидеры Солнцевской ОПГ отмывали в стране деньги от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями».