Имена депутата Госдумы, а также футбольного тренера, всплыли в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании
Имена еще одного депутата Госдумы, а также футбольного тренера, всплыли в материалах уголовного дела о «русской мафии» в Испании. В частности, в распоряжении следствия оказались компрометирующие снимки.
Фотографии депутата Госдумы, генерала Владимира Шаманова, а также тренера «Локомотива» Юрия Семина вместе с лидерами Солнцевской группировки опубликовало издание The Insider. На снимках, которые, скорее всего, сделаны в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве, собравшиеся отмечают какое-то событие.
Как пишет The Insider, фотографии фигурируют в материалах уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. В сентябре прошлого года в Марбелье по нему были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества.
Рассмотрение дела в суде началось в феврале этого года. Обвиняемым в рамках этого процесса проходит в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Прокуроры запросили для него наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 миллионов евро. Депутат свою вину отрицает.
По данным испанской прокуратуры, лидеры Солнцевской ОПГ отмывали в стране деньги от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями».
Комментарии4
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mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 00:12
Прекрасные у нас генералы и депутаты.
Кстати, нацдилер вроде якшался не с Солнцевскими, а с Тамбовскими?
novyrusich 22 июня 2018 | 00:31
mikhail_spb_: И с теми и с другими.
Не ограничивайте его возможности.
kottigr1 22 июня 2018 | 00:33
mikhail_spb_: Скоро наверное даже российские жулики и воры начнут подавать иски "по защите чести и достоинства" в суды по всему миру к партии "ЕР" и Путину "за примазывание"..
salut__521 22 июня 2018 | 00:24
Ну такова селяви в рейхе - депутатом, виолончелистом и тренером можешь ты не быть, а мафиозой быть обязан.