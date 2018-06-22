В семи городах России согласованы митинги против повышения пенсионного возраста
В крупных городах акции будут проводиться регулярно. Об этом на своем YouTube-канале сказал политик Алексей Навальный.
Чиновники должны понять, что если они поддержат увеличение пенсионного возраста, за них перестанут голосовать, добавил Алексей Навальный.
В российских регионах подано более 50 заявок на проведение митингов протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил президент профсоюзного объединения Конфедерация труда России и член СПЧ Борис Кравченко, — передает ТАСС.
Пока согласовано четыре заявки.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 00:10
Говорят, поступило предложение не доживших до пенсии россиян хоронить за счёт государства.
Интересно примут или нет?
uhovostro 22 июня 2018 | 00:13
mikhail_spb_: Захоронение умирающих - дело рук самих умирающих!..
danko_shwabra 22 июня 2018 | 00:22
mikhail_spb_: тебя когда будут закапывать юморной коклотролль? Со старухой данко1? Или нет?
danko_shwabra 22 июня 2018 | 00:26
uhovostro: интересно, бабку данко1 закопают раньше пенсии? В маями? Или на кубанщине м магазине где женщина и ее мама живет?
mc_murphy101 22 июня 2018 | 00:35
В крупных городах акции будут проводиться регулярно. Об этом на своем YouTube-канале сказал политик Алексей Навальный...
Вчера школьники, завтра - пенсионеры, грудастый шакал ничем не брезгует, лишь бы дорваться до подмосковных дворцов, океанических яхт, виноградников, шубохранилищ и домиков для уточек.
lager23 22 июня 2018 | 00:52
danko_shwabra: Свинжа, почему ты не спишь, при растяжении мозга необходим покой, или твой сон короток и тревожен, как и у всякого кремлебота?
ematveev 22 июня 2018 | 00:12
Братья-либерасты, объясните как так:
Навальный сначала топил ЗА ПОВЫШЕНИЕ пенсионного возраста, а после того, как правительство проявило ту же самую инициативу и увеличило возраст - повел своих "баранов е%аных" (с) на митинги ПРОТИВ повышения?
Очень хочется понять логику Навального.
Если она вообще есть...
kottigr1 22 июня 2018 | 00:23
ematveev: Навальный сначала топил ЗА ПОВЫШЕНИЕ пенсионного возраста..
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Так ведь он предлагал это сделать после значительного увеличения продолжительности жизни россиян и при значительном росте уровня жизни российских граждан.. а не наоборот, как это сделал Путин.
danko_shwabra 22 июня 2018 | 00:24
kottigr1: 7 котингеров, 6 пивных, 5 детских садиков.
lager23 22 июня 2018 | 01:03
danko_shwabra:
Парень, Свинжа, ночь, секс. Она: — Дорогой, как—то туго идет... Он: — Я его вдвое сложил...
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Зачем он это сделал, Свинжа?
salut__521 22 июня 2018 | 00:53
Страна бурлит, путин молчит и держит узурпаторскую паузу, размышляя: рванёт или пронесёт, в т.ч. физиологически...