В семи городах России согласованы митинги против повышения пенсионного возраста

В крупных городах акции будут проводиться регулярно. Об этом на своем YouTube-канале сказал политик Алексей Навальный.

Чиновники должны понять, что если они поддержат увеличение пенсионного возраста, за них перестанут голосовать, добавил Алексей Навальный.

В российских регионах подано более 50 заявок на проведение митингов протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил президент профсоюзного объединения Конфедерация труда России и член СПЧ Борис Кравченко, — передает ТАСС.

Пока согласовано четыре заявки.