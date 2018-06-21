На 15 суток арестован журналист Евгений Куракин, который был задержан в подмосковном Реутове
На 15 суток арестован журналист Евгений Куракин, который был задержан в подмосковном Реутове, когда шел на открытую встречу жителей с губернатором Воробьевым.
Это уже не первый подобный случай. Куракина три раза задерживали перед встречей с губернатором. В 2016-м году его насильно посадили в полицейскую машину, возили по городу, а потом долго держали в отделе.
Как рассказал Куракин «ОВД-инфо», он арестован по статье «побои» и считает, что это может быть связано с его участием в наблюдательной комиссии на президентских выборах. Один из членов участковой избирательной комиссии напал на журналиста, а потом сам же написал на него заявление в полицию.
Комментарии2
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shlevet 21 июня 2018 | 23:08
Скорее всего то, что "...один из членов участковой комиссии напал на журналиста..." - полное фуфло.
Я работал в участковой комиссии и я четко знаю, что всем членам участковых комиссий ПО-БАРАБАНУ журналистская деятельность, если она конечно не мешает работе комиссии.
Если же она мешает, вызываются представители полиции, которые присутствуют ТУТ ЖЕ.
И уже они, а не члены комиссии решают эту проблему
navy06 21 июня 2018 | 23:54
shlevet: Фуфло - когда человек из своего мелкого опыта обобщает до всеобщего. Видели и драки, и вбросы, и бегство председателей через окна.