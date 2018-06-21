На 15 суток арестован журналист Евгений Куракин, который был задержан в подмосковном Реутове, когда шел на открытую встречу жителей с губернатором Воробьевым.

Это уже не первый подобный случай. Куракина три раза задерживали перед встречей с губернатором. В 2016-м году его насильно посадили в полицейскую машину, возили по городу, а потом долго держали в отделе.

Как рассказал Куракин «ОВД-инфо», он арестован по статье «побои» и считает, что это может быть связано с его участием в наблюдательной комиссии на президентских выборах. Один из членов участковой избирательной комиссии напал на журналиста, а потом сам же написал на него заявление в полицию.