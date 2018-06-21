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23:01, 21 июня 2018

Олег Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии

Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками. Об этом журналисту NPR Люциану Киму сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который сегодня был у него в колонии. По словам Динзе, Сенцов очень слаб. Кроме прочего, он еще и простудился.

Ранее сегодня пресс-служба ФСИН заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма.

Комментарии

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shlevet 21 июня 2018 | 23:06

//...очень плохое состояние...удовлетворительное...//
Так все-таки, какое оно?
Я считаю, что если просто похудел на 13 кг., проблемы с сердцем и почками, то это удовлетворительное состояние.
Абсолютно здоровых сейчас вообще нет и у разных людей разные проблемы с внутренними органами и живут с этими проблемами иногда от рождения долгую жизнь до смерти.
А похудение сейчас даже модно и часто используется в различных шоу, так что если бы он не совершил того, что совершил, он мог бы стать узнаваемым в своих кругах и заработать себе денежку на жизнь.
Ну, а если он уже в коме, или под капельницей, или не может самостоятельно передвигаться, тогда действительно его состояние плохое.
Но об этом мы с Вами в этой статье ничего не видим

danko1 21 июня 2018 | 23:14

shlevet: Портянки любое преступление власти защищают, всех баранов выгоняют.
Только там, где новости касаются непосредственно жизни россиян, ни одной портянки никогда нет.
Оно и понятно, что они, защищающие воров и преступников во власти, Россию и россиян ненавидят.
А вот полицайку Москалькову надо в тюрьму хотя бы на годик отправить отдохнуть, т.к. она сравнила российские тюрьмы с домами отдыха.
Вот пусть эта человеконенавистница там и отдохнет, на себе испытает, прежде, чем бред нести.

shlevet 21 июня 2018 | 23:17

danko1: //Портянки любое преступление власти защищают,...//
Давай прокладка расскажи в чем преступление власти?
Суд какой страны это доказал?
Ну же, смелей прокладка, если не пустозвонка

danko_shwabra 21 июня 2018 | 23:18

danko1: доведёт себя до цугундера. Лучше бы ты старуха болтушка голодала. В маями. Не сотрись за целый день неодекватная.

danko_shwabra 21 июня 2018 | 23:21

danko1: не превращай сайт в помойку. Повесься в маями на сосне старая портянка. Или на кубанщине в магазине у женщины, где твоя мама живет. Бабка человеконенавистница.

mc_murphy101 21 июня 2018 | 23:26

Олег Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии...

Лионелю Месси наверное в тысячу раз хуже, чем этому тупому Олегу Сенцову, но он не ноет и не хныкает как этот украинский террорист-неудачник.

kottigr1 21 июня 2018 | 23:19

shlevet: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

shlevet 21 июня 2018 | 23:21

kottigr1: //...бедными....богатыми....//
Не я сказал, но слова очень правильные: "Богат не тот кто много зарабатывает, а тот кому хватает"

kottigr1 21 июня 2018 | 23:28

shlevet: Так вот россиянам НЕ хватает ни дорог, ни школ, ни больниц, ни пенсий, ни зарплат..
Русофобы - это те кто поддерживает политику Путина направленную на уничтожение России.
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.

(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%. Даже в «лихие 90-е годы» в стране в среднем вводилось в строй около 6,1 тысячи километров дорог с твердым покрытием (1992−2000 годы). В 2001—2009 годах — уже лишь 2,85 тысячи километров. При этом такие темпы строительства, если верить Росстату, не покрывают даже выбытия дорог из этой категории.)

danko_shwabra 21 июня 2018 | 23:34

kottigr1: 5 детских садиков, 6 больничек, четвёртая поликлиника, 6 тупых котингеров, 7 пивных. 4 роддома.

shlevet 21 июня 2018 | 23:37

kottigr1: //...Русофобы - это те кто поддерживает политику Путина направленную на уничтожение России.
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления...//
Хорошо, хорошо, не спорю, пусть это будет так.
Но, один вопрос, что делают те, кто за "всё хорошее против всего плохого"?
Сколько они построили дорог, школ, больниц,... и т.д.?
Или это не их дело?
Вот я, например, когда у меня до дачи вела грунтовая разбитая дорога от основной примерно с километр, взял и построил эту дорогу и теперь её пользуются всё, а я её каждый год ремонтирую и плевать мне, что Путин не сделал этой дороги.
А некоторые, по параллельной линии дач, так и жалуются на Путина и вечно как бараны "садятся" на своей разбитой грунтовке, приходится выручать этих бедолаг

kottigr1 21 июня 2018 | 23:40

shlevet: Сколько они построили дорог, школ, больниц,... и т.д.?
----------------------------------------------------------------
Все те, кто за "всё хорошее против всего плохого", предпочитают строить новые дороги, больницы, школы НЕ в фашистских государствах.. Именно поэтому все умные и работящие люди России так ценятся во всех цивилизованных странах мира.

novyrusich 21 июня 2018 | 23:32

shlevet: Ты богат да? т5ебке хватает члена начальника в твоей прямой? Или он коротковат?

shlevet 21 июня 2018 | 23:44

novyrusich: //...т5ебке хватает члена...//
Кто о чем, а ты всё о своем насущном =)):-)

novyrusich 21 июня 2018 | 23:49

shlevet: Дружок, я о твоем насущном, ты же живешь с этого.
Сам неоднократно хвастался, что начальство тебя любит, причем регулярно.
Или теперь у тебя проблемы? Неужели геморрой? Ты хочешь это обсудить?

salut__521 21 июня 2018 | 23:27

shlevet: кончай уже бу-бу-бу. А то нихера не достанется...

novyrusich 21 июня 2018 | 23:30

shlevet: Мразь, суд какой страны доказал, что ты человек? Ты просто кусок дерьма, которое загаживает сайт.

Идиот , суд, если он суд, ничего не доказывает, ты просто тупой дебил раз этого не знаешь.
Суд выносит приговор на основе доказательств представленных ему обвиненим и защитой.

Вам всем мозги дерьмом заменяет Пригожин?

nestor199 21 июня 2018 | 23:33

novyrusich: И чё Вы так нервничаете?

novyrusich 21 июня 2018 | 23:40

nestor199: ты думаешь, что я вам слишком резко вставляю?
Хочешь нежнее? Ну-ну, не сегодня.

Сегодня Аргентина проиграла.

А так, по содержанию у тебя возражений нет, только по форме. Уже хорошо.

shlevet 21 июня 2018 | 23:48

novyrusich: //...Суд выносит приговор...//
Имбецильный, НЕ суд выносит приговор, а судья.
Если, ты силосоголовый не чуешь разницы в этих понятиях, то очевидно, что ты не понимаешь что такое СУД (какие процессы идут там, кто и что ТАМ ДОКАЗЫВАЕТ).
Не с твоими куриными мозгами спорить здесь со Мной.
Так что иди в песочницу, малыш =)):-)

s_talker002 21 июня 2018 | 23:16

shlevet:
\что если просто похудел на 13 кг../
Обычно они поправляются, особенно если голодовка идет не один месяц.
Вспоминается Надюха, тоже помниться *отощала* безмерно.

salut__521 21 июня 2018 | 23:25

shlevet: кончай уже ля-ля-ля. Миска с похлёбкой стынет...

shlevet 21 июня 2018 | 23:28

salut__521: //...Миска с похлёбкой стынет...//
Ну так лакай её скорее, шавка =)):-)

neprostotak 21 июня 2018 | 23:07

Он потерял 13 килограммов. / Татьяна Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма.
============================================================================================================
В одной новости как бы всё, что нужно знать о пропаганде фашистского режима кремля!

ukrodupa404 21 июня 2018 | 23:07

Ужос ! Страшно представить сколько он потеряет в весе к двадцатому году срока ,ой извините ,голодовки конечно .... наверное в минус уйдет !)))

fresh_breeze 21 июня 2018 | 23:10

Адвокат — это нанятая совесть, кто ж ему поверит, пиарится чувак на "звёздном" клиенте, только и всего.
Ну и NPR тоже тот ещё источник, зная откуда он вещает.


Поправился Сенцов аж на два кэгэ, на днях только было об этом сообщение. Вот это-то и опасно для организма, когда жирок завязывается.
А похудеть многие мечтают, большие деньги платят, чтобы скинуть несколько лишних килограммов, кто бы им помог в этом? Может, Динзе? )))

alex86 21 июня 2018 | 23:10

Оперуполномоченный по правам человека и не такое скажет...

grey 21 июня 2018 | 23:10

Страна радуется футболу. Безмозглые одноклеточные размножаются в геометрической прогрессии. Способных думать и нести ответственность все меньше. А жаль

tadolg 21 июня 2018 | 23:13

в Москальковой совесть и не квартировала даже.

lager23 21 июня 2018 | 23:29

Путлер играет в "законность", а порождает торжество маразма....нельзя строить дом на песке.

danko_shwabra 21 июня 2018 | 23:36

lager23: Георгий ив жив?

salut__521 21 июня 2018 | 23:40

Москальковой в соответствии с её фашистскими принципами недурно бы изменить фамилию на более подходящую и звучную - москалькова-гильякова...

uryden 21 июня 2018 | 23:47

А как там россиянка Одновол, которую СБУ держат в тюрьме на последнем сроке беременности?

ded62ushka 21 июня 2018 | 23:50

Да, пресс-служба ФСИН - очень АВТОРИТЕТНАЯ контора. Если, не дай бог, чего с Сенцовым случится, то это будет точно не от голодовки.

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