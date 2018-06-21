Олег Сенцов, который продолжает голодовку уже 39-й день, находится в очень плохом состоянии...

Он потерял 13 килограммов. У него проблемы с сердцем и почками. Об этом журналисту NPR Люциану Киму сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который сегодня был у него в колонии. По словам Динзе, Сенцов очень слаб. Кроме прочего, он еще и простудился.

Ранее сегодня пресс-служба ФСИН заявила, что состояние Сенцова удовлетворительное, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее утверждала, что он даже поправился на два килограмма.