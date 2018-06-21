Z Архив новостей новости
5 5 6 641
23:01, 21 июня 2018

С осужденными за убийство Бориса Немцова возобновили следственные действия

Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. По ее словам, у Хамзата Бахаева взяли показания с помощью детектора лжи. Магомедова отмечает, что на фигурантов дела оказывается давление. Заур Дадаев, который был признан исполнителем убийства, рассказал адвокату, что ему показали бумаги из прокуратуры Иркутска о том, что его якобы вносят в список террористов. Однако, по словам Магомедовой, в списке террористов Росфинмониторинга Дадаев не числится. Адвокат напомнила, что по всем осужденным были поданы жалобы в ЕСПЧ, в том числе на условия содержания в СИЗО.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

put__out 21 июня 2018 | 23:14

Видать сидельцев скоро оправдают, извинятся и отпустят под оркестр и компенсации...

kottigr1 21 июня 2018 | 23:15

put__out:
Камеры ФСО перед Кремлём отключены, милицейские патрули отозваны, Кремлевские полки спят сном ангела, путь отхода киллерам расчищен, план "Перехват" в отгулах, ФСБ не интересно, что происходит на мосту по которому перемещаются первые лица страны - хоть фугас закладывай.. Страшно жить в такой стране, где есть настолько влиятельные "ваххабиты" способные повлиять на МВД, ФСО, ФСБ, Прокуратуру..
Ведь так они и на "Наше-всё" могут замахнуться.. И не побрезгуют.. !

serge_moro 21 июня 2018 | 23:22

kottigr1: имитация возобновления дела. Заказчик в Кремле.Организаторы также давно известны.

serge_moro 21 июня 2018 | 23:29

serge_moro: Судебный вердикт был зачитан судьей. Пятеро осужденных услышав свои сроки ,пришли в огромный восторг. Их лица озарились улыбками,переходящими непроизвольно в смех. Ребята чувствовали себя не только героями,но и богатыми людьми. Ведь они отстрелили самую важную птицу в России,которая была в одном экземляре и очень редкой породы ,и возможно ,не подлежавшей популяции.
Птицей они .считали Немцова,который принес им славу и зoлотые яйца на блюдце с голубой кaемочкой..
Пятеро чеченцев были горды и признательны Всевышнему ,что выбрали именно их на отстрел важной птицы,которая доставляла хлопоты уважаемым людям в Кремле .
Выполнив свой долг воина , чеченцы смотрели вдаль беcкрайних полей и гор их родной земли ,где они быстро получат свободу и сказочные премиальные , на которые они смогут наслаждаться красотой природы на роскошных автомобилях в дорогих костюмах и дорогостоящих часах. Ведь,все эти парни понимают,что далеко не каждому на Земле выпадaет удача ликвидировать врага Кремля и иметь все блага от сегодняшней власти.
Пятеро чеченских киллеров благодарны организатору и вдохновителю этого прибыльного ,громкого убийства , товарищу Рамзану Кадырову,который пророчески выбрал именно тех, кто готов выполнить любой приказ за приличное вознаграждение. Пятеро отборных воинов очень благодарны президенту Путину,большому другу Чечни,который всегда поддерживает чеченцев в трудную минуту. Аллах с нами - шепчут чеченцы...

mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 23:46


Бориса Немцова подло убили недалеко от кремлёвской стены.
Искать заказчиков и организаторов следует поблизости.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 99 6 5718 10:33
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 212 6 16371 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 212 6 17026 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 382 6 35497 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 269 6 28975 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 173 6 19721 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 199 6 23825 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 91 6 11340 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 78 6 9863 18.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14484 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 191 6 28280 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Зачем России тратить $14 млрд на чемпионат? По самым скромным оценкам мы практически отбиваем ЧМ финансово, да еще и получаем ворох имиджевых профитов. По оценкам оптимистичным — это абсолютно выгодный стране проект. А если учесть еще импакт для развития спорта и прочего ЗОЖ…

5 65 6 9594 15.06
Kобщество, футбол, чм-2018, спорт, мнения
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 255 6 38654 19.06
Kсенцов, путин, события
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 331 6 51402 08:04
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 111 6 19033 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 243 6 42402 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз В  интервью Deutsche Welle он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР…

5 102 6 47961
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…

5 90 6 107505 16.06
#слушать 47:26 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 78 6 9863 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 565 6 734488 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 211042 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7066416
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3539906

Сегодня в эфире