С осужденными за убийство Бориса Немцова возобновили следственные действия
Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщила адвокат правозащитного центра «Мемориал» Роза Магомедова. По ее словам, у Хамзата Бахаева взяли показания с помощью детектора лжи. Магомедова отмечает, что на фигурантов дела оказывается давление. Заур Дадаев, который был признан исполнителем убийства, рассказал адвокату, что ему показали бумаги из прокуратуры Иркутска о том, что его якобы вносят в список террористов. Однако, по словам Магомедовой, в списке террористов Росфинмониторинга Дадаев не числится. Адвокат напомнила, что по всем осужденным были поданы жалобы в ЕСПЧ, в том числе на условия содержания в СИЗО.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
put__out 21 июня 2018 | 23:14
Видать сидельцев скоро оправдают, извинятся и отпустят под оркестр и компенсации...
kottigr1 21 июня 2018 | 23:15
put__out:
Камеры ФСО перед Кремлём отключены, милицейские патрули отозваны, Кремлевские полки спят сном ангела, путь отхода киллерам расчищен, план "Перехват" в отгулах, ФСБ не интересно, что происходит на мосту по которому перемещаются первые лица страны - хоть фугас закладывай.. Страшно жить в такой стране, где есть настолько влиятельные "ваххабиты" способные повлиять на МВД, ФСО, ФСБ, Прокуратуру..
Ведь так они и на "Наше-всё" могут замахнуться.. И не побрезгуют.. !
serge_moro 21 июня 2018 | 23:22
kottigr1: имитация возобновления дела. Заказчик в Кремле.Организаторы также давно известны.
serge_moro 21 июня 2018 | 23:29
serge_moro: Судебный вердикт был зачитан судьей. Пятеро осужденных услышав свои сроки ,пришли в огромный восторг. Их лица озарились улыбками,переходящими непроизвольно в смех. Ребята чувствовали себя не только героями,но и богатыми людьми. Ведь они отстрелили самую важную птицу в России,которая была в одном экземляре и очень редкой породы ,и возможно ,не подлежавшей популяции.
Птицей они .считали Немцова,который принес им славу и зoлотые яйца на блюдце с голубой кaемочкой..
Пятеро чеченцев были горды и признательны Всевышнему ,что выбрали именно их на отстрел важной птицы,которая доставляла хлопоты уважаемым людям в Кремле .
Выполнив свой долг воина , чеченцы смотрели вдаль беcкрайних полей и гор их родной земли ,где они быстро получат свободу и сказочные премиальные , на которые они смогут наслаждаться красотой природы на роскошных автомобилях в дорогих костюмах и дорогостоящих часах. Ведь,все эти парни понимают,что далеко не каждому на Земле выпадaет удача ликвидировать врага Кремля и иметь все блага от сегодняшней власти.
Пятеро чеченских киллеров благодарны организатору и вдохновителю этого прибыльного ,громкого убийства , товарищу Рамзану Кадырову,который пророчески выбрал именно тех, кто готов выполнить любой приказ за приличное вознаграждение. Пятеро отборных воинов очень благодарны президенту Путину,большому другу Чечни,который всегда поддерживает чеченцев в трудную минуту. Аллах с нами - шепчут чеченцы...
mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 23:46
Бориса Немцова подло убили недалеко от кремлёвской стены.
Искать заказчиков и организаторов следует поблизости.