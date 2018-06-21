Сборная Хорватии со счетом 3:0 одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90).

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону. Аргентинцы в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с нигерийцами.