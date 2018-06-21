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23:00, 21 июня 2018

Сборная Хорватии со счетом 3:0 одержала победу над командой Аргентины

Сборная Хорватии со счетом 3:0 одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в Нижнем Новгороде.
Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90).

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону. Аргентинцы в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с нигерийцами.

Комментарии

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mmm_333 21 июня 2018 | 23:01

Какая бооооль! Какая боооооль!
Хорватия-Аргентина 3:0!!!!!

argonne 21 июня 2018 | 23:06

TECT

argonne 21 июня 2018 | 23:09

argonne: TECT\\\\\ тест

mc_murphy101 21 июня 2018 | 23:18

Жалко будет, если такая сборная как Аргентина не выйдет из группы. Это я как бы с точки зрения "хозяев" ЧМ говорю - чем больше звёздных именитых команд, тем интереснее и ценнее чемпионат.

serge_moro 21 июня 2018 | 23:20

mc_murphy101: Хорваты пока показывают самую лучшую игру на этом чемрионате. Они великолепны ,как в защите,так и в нападении. Месси сдулся и ничего не может показать. Роналдо думаю повыше на сегодня,чем Месси. Если хорваты и дальше будут играть в таком завораживающем стиле,то они опередят немцев,бразильцев и испанцев. У хорватов отличный шанс впервые стать чемпионами мира.

danko_shwabra 21 июня 2018 | 23:26

serge_moro: старуха данко1 должна повесится в маями на сосне. С досады.

danko_shwabra 21 июня 2018 | 23:29

argonne: тест прошёл. Может блог писать. Приём!

nelibermot19 21 июня 2018 | 23:38

"Роналдо думаю повыше на сегодня,чем Месси"

Удивительно как из двух игроков, которых в последнее время называли лучшими на планете Земля, один сейчас является лидером команды и буквально парит в облаках (4 гола за 2 матча), а другой не у дел. Да ещё и с бездарно не забитым пенальти. Похоже Аргентина пролетит, и по делу.

putin_itogy 21 июня 2018 | 23:39

serge_moro: Зепутся пыль глотать.
Это "чемпионы одной игры".
Чтобы стать Чемпионами, надо 8 игр отпахать в Чемпионском стиле.
Тайсон тоже мог проиграть, "случайному дворовому гопнику". Бывают такие "неудобные" соперники, которые сдуваются на любом следущем.
Но мотивированность и случай, помогают иногда даже бездарности победить Мухамеда Али..
Но гопник никогда не станет Тайсоном.

amebix 21 июня 2018 | 23:25

mc_murphy101: да в Хорватии состав сплошь звёзды из итальянских и испанских топ-клубов, уже в зрелищности ЧМ точно не потеряет. Потеряет в болельщиках. Если Аргентина вылетит, то много их болел уедет

nelibermot19 21 июня 2018 | 23:18

Очень крута Хорватия, явный претендент на кубок. Перу жалко, для Месси этот кошмарный сон запомнится навсегда и будет приходить по ночам, Бразилия нулевая (пока, но перспектив не видно), немцы могут набрать силу по ходу.

kottigr1 21 июня 2018 | 23:37

argonne: После окончательного подсчета итогов матча сборных Хорватии и Аргентины в ведомстве Чурова, выяснилось, что в этой игре со счетом 3:0 одержала победу сборная РФ...

nelibermot19 21 июня 2018 | 23:45

kottigr1: охренительная шутка (не из коллекции Борового, случайно?) Больше так не делай, а то ведь можно умереть от смеха.

arye_11 21 июня 2018 | 23:07

mmm_333:
Я не могу сказать, что Аргентина играла плохо.
... Но я могу сказать, что Хорватия играла хорошо.

boldu1n 21 июня 2018 | 23:11

arye_11: Твоего мнения ник то не спрашивает - арик без роду без племени.

arye_11 21 июня 2018 | 23:15

boldu1n:
Да, чувствую я за собой такую странность - на меня почему-то беспричинно бросается разная подзаборная шваль.

deir_ez_zor 21 июня 2018 | 23:27

arye_11:
Аргентина, на фоне хорватов смотрелась серой мышкой, а после второго пропущенного гола вообще слились в осадок, третий гол вообще был контрольным в голову.
Не завидую аргентинской команде, тренеру и лично Месси, завтра их будут таскать в СМИ вся Аргентина, как собаки тряпку. Проигрывать не привыкли.
А Марадоне, лучше вообще не напоминать о себе месяц, сделать вид что его ищут, он хоть и не играл но под горячую руку достанется и ему, ведь приехал и нагло сидел на трибуне.))
Вообще чемпионат лихо закручивает сюжет, все нацелены поколотить фаворитов.

serge_moro 21 июня 2018 | 23:45

mmm_333: Как здесь не остри ,но Аргентина -Хорватия 0-3

koshkaedu 21 июня 2018 | 23:02

Браво, Хорватия! Это наш Б-г, Б-ог Авраама, Ицхака и Якова, Б-г Святого Народа, наказал команду Аргентины за трусость - за отказ приехать и играть в Иерусалиме. Браво, Хорватия!

piterjanis 21 июня 2018 | 23:04

koshkaedu: какой злой бог

arye_11 21 июня 2018 | 23:13

piterjanis:
Бог не злой, он справедливый.
А то, что вы воспринимаете справедливость как зло, проблема уже ваша, характеризующая не Бога, а вас.

mc_murphy101 21 июня 2018 | 23:21

arye_11, koshkaedu - меня тошнит от такого тупого нацистского дерьма, вроде этих двух свиней.

arye_11 21 июня 2018 | 23:23

mc_murphy101:
Патря.
Не переживай ты так из-за нас, может быть ты просто в положении?

len56 21 июня 2018 | 23:24

koshkaedu: АМЭН!
Чтоб у Аргентины были впереди одни Фолкленды!

sir_sar 21 июня 2018 | 23:26

koshkaedu: Интересно, чем Святой Народ провинился перед б-гом, ни разу не попав на мировой футбольный праздник.

ihtamnet 21 июня 2018 | 23:04

Хорваты показали супер организованный футбол, такого Аргентина не ожидала. Кулак, таран, танк!!!

deir_ez_zor 21 июня 2018 | 23:37

ihtamnet:
Еще более интересным будет матч Исландия -Хорватия, ведь эти команды уже встречались в отборочных играх на этот ЧМ, раз выиграли одни, потом другие.
У исландцев еще более организованная команда.

boldu1n 21 июня 2018 | 23:07

Как пацанов натянули с Мессии.

ihtamnet 21 июня 2018 | 23:11

boldu1n: Это чистейшая недооценёнка соперника! Аргентина не ожидала такой наглости. Хорваты молодцы, просто воспользовались ситуацией и наказали гордецов.

czerni 21 июня 2018 | 23:10

Мне очень нравится сборная Хорватии и отдельно Модрич

nostradam 21 июня 2018 | 23:14

Такое впечатление, что аргеньигцев бог наказал за то, что прогнулись перед палестинскими дикарями.

baguz 21 июня 2018 | 23:15

Месси - просто НИ КАКОЙ!
Как капитан - он обязан организовывать команду, а он прохлаждался где-то в офсайте.
И посмотрите какую работу с командой проводит Рональду.

putin_itogy 21 июня 2018 | 23:19

А смысл в этом выигрыше..?
Ну, "захватили вы Крым"..
А Что дальше ждёт этих "зелёных человечков"..

gluhoy2250 21 июня 2018 | 23:41

putin_itogy: Деточка, болеешь?? Здесь про футбол, а ты про что....

amebix 21 июня 2018 | 23:27

отличная, сбалансированая Хорватия!
настоящий профи уровень!

jamba 21 июня 2018 | 23:28

Тяжелый день для Ватикана! Представители одной паствы выиграли друг у друга;));)))))

ded62ushka 21 июня 2018 | 23:44

Аргентина проиграла НЕДОСТОЙНО! Я имею ввиду грязные подленькие фолы против хорватов.

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