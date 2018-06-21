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22:32, 21 июня 2018

Хорватия ведет 3:0 в матче с Аргентиной

Upd 22:38. Хорватия забила третий гол.

Upd 22:38. Хорватия забила второй гол на 80-й минцте в матче с Аргентиной.

Хорватия открыла счет в матче с Аргентиной. На 53 минуте мяч забил Анте Ребич.

Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.

Комментарии

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kara 21 июня 2018 | 22:40

Марадона не сорвется?

krestianin_067rus Михаил Никитин 21 июня 2018 | 22:48

Братушки чемпионы!

merelymy 21 июня 2018 | 23:03

Мексика и Хорватия - футбол без пижонов.

amebix 21 июня 2018 | 22:53

Отлично! Очень красивый перформанс от хорватов!

captainobvious 21 июня 2018 | 22:54

разрыв шаблонов один за другим... что дальше? в финале встретятся сборные Туниса и Албании?

koshkaedu 21 июня 2018 | 22:56

Браво, Хорватия! я болел за тебя.

boldu1n 21 июня 2018 | 22:57

Путен накормил хорватов мельдонием. к бабке данко не ходи.

zemljanka 21 июня 2018 | 22:57

Брависсимо.

twenty_two 21 июня 2018 | 23:00

Аргентинцев жалко.

putin_itogy 21 июня 2018 | 23:03

Это не футбол. Балканские гопники упёрлись рогом, пошли на свой любимый принцип(Гаврила рулит), остановить любой ценой мастеров, которые имеют возможность стать Чемпионами. Но у гопников, у них лучше всего и получается, "убить слона отравленым дротиком". Балканцы могут прекрасно фолить, грубить, травмировать.
Играть могут аргентинцы, немцы, французы, бразильцы. Остальные могут в принципе, и "Крым отхватить", случай не искючает везения.
Но смысл в том, что им всё равно никогда не быть Чемпионами.
Их удел только пакостить, выбивая из процесса лучшие команды, самими таковыми ни разу не бывая. Это принцип всех родственных им сотоварищей, захватывающих чужие территории.
Вот по такому же принципу, маленькая Северная Корея, так-же, "побеждает США", в сто раз большую.

jamba 21 июня 2018 | 23:04

Ну, хорваты, ну хорваты, молодцы! Папа римский сейчас прыгает и радуется за свою паству!;))

fresh_breeze 21 июня 2018 | 23:14

jamba:

Папа радуется??? Да он небось стакан за стаканом с горя на грудь принимает. Он же из Аргентины! )))

jamba 21 июня 2018 | 23:18

fresh_breeze: Увы, у Папы трудный день! И те, и другие католики, его паства);))))))))))))))))))

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