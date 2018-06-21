Хорватия ведет 3:0 в матче с Аргентиной

Upd 22:38. Хорватия забила третий гол.

Upd 22:38. Хорватия забила второй гол на 80-й минцте в матче с Аргентиной.

Хорватия открыла счет в матче с Аргентиной. На 53 минуте мяч забил Анте Ребич.

Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.