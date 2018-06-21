Президент Украины попросил Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену в колонию, где находится Олег Сенцов
Президент Украины попросил Владимира Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в колонию, где находится Олег Сенцов. Об этом Петр Порошенко сказал во время телефонного разговора, о котором сообщают пресс-службы обоих глав государств. Петр Порошенко призвал Путина «освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях». Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе.
Напомню, Людмила Денисова приезжала в колонию, где содержится Олег Сенцов, однако ее к нему не пустили. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова объяснила это тем, что требования Денисовой нарушают российское законодательство. Голодовка Сенцова продолжается 39-й день.
Комментарии17
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shlevet 21 июня 2018 | 22:38
Я не однократно говорил, что как только Украина дотумкает, что запад её просто кинул и относится к ней как к мусору, Украина таки пойдет на поклон к России
polikarpich 21 июня 2018 | 22:50
shlevet: А где тут "поклон"? Это всего лишь обычная просьба, обращённая, как к НОРМАЛЬНЫМ.
shlevet 21 июня 2018 | 22:53
polikarpich: Не, не, какая там к чертям собачьим обычная просьба, если до этого Порошенко сравнивал Путина с Гитлером.
Либо война до победного, либо, как сейчас, поклон с заглотом
novyrusich 21 июня 2018 | 23:37
shlevet: Пока Порошенко ставит кое-кого в позу ЗЮ и тот выражает свою обеспокоенность нкаступлением Украины.
ьПока кончится чемпионат, глячдишь, и Донбасса не станет.
А украина, может Западу и не нужна, но Россию он в связи с ней рачком поставил. Или бочком?
Боком ей сказывается Донбасс и Крым.
Подыхать не дожив до пенсии большинству придется.
kottigr1 21 июня 2018 | 23:13
shlevet: запад её просто кинул и относится к ней как к мусору
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Как к мусору к Вам относится Путин. Стал бы он просить у кого-то за Вас ?... Уверен, что - нет. А вот украинский Президент борется за жизнь каждого украинца, попавшего в заложники к мразям..
shlevet 21 июня 2018 | 23:19
kottigr1: //...Стал бы он просить у кого-то за Вас ?... Уверен, что - нет....//
А я уверен, что ДА
kottigr1 21 июня 2018 | 23:22
shlevet: А я уверен, что ДА
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Ваша уверенность не имеет подтверждений реальностью. Путин у других Президентов никогда не просил про россиян.. Ему насрать на них, как и на Вас..
shlevet 21 июня 2018 | 23:26
kottigr1: //...Путин у других Президентов никогда не просил про россиян..//
Вы этого не знаете.
Не обязательно просить публично.
Я помню как вы пессимистично писали, что Ерофеева и Александрова никогда не освободят при Путине, ибо последнему плевать на них
kottigr1 21 июня 2018 | 23:32
shlevet: Я помню как вы пессимистично писали, что Ерофеева и Александрова никогда не освободят при Путине, ибо последнему плевать на них
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Так их и не освободили, а обменяли на украинских военнопленных, причем по инициативе опять же украинской стороны. А так.. Гнили бы в тюрьме эти Ерофеев и Александров и по сей день.
shlevet 21 июня 2018 | 23:41
kottigr1: //Так их и не освободили,...//
Да ну, а пацаны то и не знают об этом и гниют по сей день =)):-)
kottigr1 21 июня 2018 | 23:43
shlevet: Свободные люди могут поехать туда, куда хотят, что бы заниматься там тем, что считают нужным.. А вот Ерофеев и Александров только лишь перевелись на более мягкий режим заключения, потому что поехать они могут только туда, куда им разрешит поехать Путин.
novyrusich 21 июня 2018 | 23:45
shlevet: Пороше5нко просил у Путинак, чтобы он есму дал только в российских СМИ.
А реально :
Президент Украины Петр Порошенко провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого призвал его освободить удерживаемых в тюрьмах РФ украинцев, а также активизировать процесс выполнения взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства.
"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", — говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.
Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.
"Была также подчеркнута важность активизации работы в "нормандской формате" с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", — добавили в пресс-службе АП.
rusof_ob 21 июня 2018 | 23:05
Так все-таки попросил или призвал? Сдается мне, пудель кормится с пригожинской миски.
sklar39 21 июня 2018 | 23:14
Если бандит - мразь и подонок, возьмет в заложники вашу семью, вы не только просить его будете, - ноги будете целовать!
furk 21 июня 2018 | 23:16
Скорее всего, потребовал!
piterjanis 21 июня 2018 | 23:28
furk: ага и ногой так
ramun 21 июня 2018 | 23:32
Просить можно адекватных,вменяемых,а ни как не гопников.