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22:32, 21 июня 2018

Президент Украины попросил Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену в колонию, где находится Олег Сенцов

Президент Украины попросил Владимира Путина обеспечить доступ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в колонию, где находится Олег Сенцов. Об этом Петр Порошенко сказал во время телефонного разговора, о котором сообщают пресс-службы обоих глав государств. Петр Порошенко призвал Путина «освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных территориях». Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе.

Напомню, Людмила Денисова приезжала в колонию, где содержится Олег Сенцов, однако ее к нему не пустили. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова объяснила это тем, что требования Денисовой нарушают российское законодательство. Голодовка Сенцова продолжается 39-й день.

Комментарии

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shlevet 21 июня 2018 | 22:38

Я не однократно говорил, что как только Украина дотумкает, что запад её просто кинул и относится к ней как к мусору, Украина таки пойдет на поклон к России

(комментарий скрыт)

polikarpich 21 июня 2018 | 22:50

shlevet: А где тут "поклон"? Это всего лишь обычная просьба, обращённая, как к НОРМАЛЬНЫМ.

shlevet 21 июня 2018 | 22:53

polikarpich: Не, не, какая там к чертям собачьим обычная просьба, если до этого Порошенко сравнивал Путина с Гитлером.
Либо война до победного, либо, как сейчас, поклон с заглотом

(комментарий скрыт)

novyrusich 21 июня 2018 | 23:37

shlevet: Пока Порошенко ставит кое-кого в позу ЗЮ и тот выражает свою обеспокоенность нкаступлением Украины.
ьПока кончится чемпионат, глячдишь, и Донбасса не станет.

А украина, может Западу и не нужна, но Россию он в связи с ней рачком поставил. Или бочком?
Боком ей сказывается Донбасс и Крым.
Подыхать не дожив до пенсии большинству придется.

kottigr1 21 июня 2018 | 23:13

shlevet: запад её просто кинул и относится к ней как к мусору
------------------------------------------------------------------
Как к мусору к Вам относится Путин. Стал бы он просить у кого-то за Вас ?... Уверен, что - нет. А вот украинский Президент борется за жизнь каждого украинца, попавшего в заложники к мразям..

shlevet 21 июня 2018 | 23:19

kottigr1: //...Стал бы он просить у кого-то за Вас ?... Уверен, что - нет....//

А я уверен, что ДА

kottigr1 21 июня 2018 | 23:22

shlevet: А я уверен, что ДА
----------------------------------------------------------------
Ваша уверенность не имеет подтверждений реальностью. Путин у других Президентов никогда не просил про россиян.. Ему насрать на них, как и на Вас..

shlevet 21 июня 2018 | 23:26

kottigr1: //...Путин у других Президентов никогда не просил про россиян..//
Вы этого не знаете.
Не обязательно просить публично.
Я помню как вы пессимистично писали, что Ерофеева и Александрова никогда не освободят при Путине, ибо последнему плевать на них

kottigr1 21 июня 2018 | 23:32

shlevet: Я помню как вы пессимистично писали, что Ерофеева и Александрова никогда не освободят при Путине, ибо последнему плевать на них
----------------------------------------------------------------
Так их и не освободили, а обменяли на украинских военнопленных, причем по инициативе опять же украинской стороны. А так.. Гнили бы в тюрьме эти Ерофеев и Александров и по сей день.

shlevet 21 июня 2018 | 23:41

kottigr1: //Так их и не освободили,...//
Да ну, а пацаны то и не знают об этом и гниют по сей день =)):-)

kottigr1 21 июня 2018 | 23:43

shlevet: Свободные люди могут поехать туда, куда хотят, что бы заниматься там тем, что считают нужным.. А вот Ерофеев и Александров только лишь перевелись на более мягкий режим заключения, потому что поехать они могут только туда, куда им разрешит поехать Путин.

novyrusich 21 июня 2018 | 23:45

shlevet: Пороше5нко просил у Путинак, чтобы он есму дал только в российских СМИ.

А реально :

Президент Украины Петр Порошенко провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого призвал его освободить удерживаемых в тюрьмах РФ украинцев, а также активизировать процесс выполнения взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", — говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.

"Была также подчеркнута важность активизации работы в "нормандской формате" с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", — добавили в пресс-службе АП.

rusof_ob 21 июня 2018 | 23:05

Так все-таки попросил или призвал? Сдается мне, пудель кормится с пригожинской миски.

(комментарий скрыт)

sklar39 21 июня 2018 | 23:14

Если бандит - мразь и подонок, возьмет в заложники вашу семью, вы не только просить его будете, - ноги будете целовать!

furk 21 июня 2018 | 23:16

Скорее всего, потребовал!

piterjanis 21 июня 2018 | 23:28

furk: ага и ногой так

ramun 21 июня 2018 | 23:32

Просить можно адекватных,вменяемых,а ни как не гопников.

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