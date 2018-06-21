В российских регионах подано более 50 заявок на проведение митингов протеста против повышения пенсионного возраста
Об этом сообщил президент профсоюзного объединения Конфедерация труда России и член СПЧ Борис Кравченко, — передает ТАСС.
Пока согласовано четыре заявки.
Кравченко добавил, что в ближайшее время КТР опубликует на своем сайте карту, где в реальном времени можно будет отслеживать подачу заявок на проведение митингов против пенсионной реформы и их согласование.
Комментарии4
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astet 21 июня 2018 | 22:36
Предатели дела Путина
раскачивают лодку стабильности?
Мочить в сортирах!
tchapaev 21 июня 2018 | 22:45
У самих револьверы найдутся...
echo_shar 21 июня 2018 | 23:17
Когда завяку подает подпиндосник Леша Анальный, то Эхо называет, его имя. Что подал ОН.
Когда подает кто-то еще - молчание. Будто подают некие секретные организации! )))
ly4_sveta 21 июня 2018 | 23:32
Сейчас выйдет Путин, весь в белом, и раздаст
всем сёстрам по серьгам. Или женщинам сбросит
три года, или другой лапшой по ушам. И все будут
довольны и счастливы, как кролики перед удавом.