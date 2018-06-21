В российских регионах подано более 50 заявок на проведение митингов протеста против повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил президент профсоюзного объединения Конфедерация труда России и член СПЧ Борис Кравченко, — передает ТАСС.

Пока согласовано четыре заявки.

Кравченко добавил, что в ближайшее время КТР опубликует на своем сайте карту, где в реальном времени можно будет отслеживать подачу заявок на проведение митингов против пенсионной реформы и их согласование.