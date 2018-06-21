Президент Путин выдвинет кандидатуру Владимира Васильева на должность главы Дагестана

Об этом РБК рассказал источник в правительстве Дагестана, а также подтвердили два источника, близких к парламенту республики. Васильев является приоритетным кандидатом, и депутаты Народного собрания готовятся голосовать именно за него, — сообщил источник.

Васильев не хотел оставаться в Дагестане на длительный срок, но решение о его выдвижении на выборы было принято на уровне руководства страны, отметили два источника РБК, близких к Кремлю.

Эксперты отмечают, что часть дагестанских элит заметно недовольна действиями Васильева, который сейчас является врио главы республики, но центр хочет продолжить «наведение порядка».