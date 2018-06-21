Президент Путин выдвинет кандидатуру Владимира Васильева на должность главы Дагестана
Об этом РБК рассказал источник в правительстве Дагестана, а также подтвердили два источника, близких к парламенту республики. Васильев является приоритетным кандидатом, и депутаты Народного собрания готовятся голосовать именно за него, — сообщил источник.
Васильев не хотел оставаться в Дагестане на длительный срок, но решение о его выдвижении на выборы было принято на уровне руководства страны, отметили два источника РБК, близких к Кремлю.
Эксперты отмечают, что часть дагестанских элит заметно недовольна действиями Васильева, который сейчас является врио главы республики, но центр хочет продолжить «наведение порядка».
Комментарии4
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rosinko 21 июня 2018 | 22:43
Это по результату перестрелки в Махачкале?
neyexo 21 июня 2018 | 22:50
//готовятся голосовать именно за него//
зачем готовиться? это же просто?
putin_itogy 21 июня 2018 | 23:10
Быть войне.
Большой Кавказ может поджечь маленький упрямый старичок...
А смысл..?
Бенито, первым подвесили за ноги..
sim202_ 21 июня 2018 | 23:26
Шо, опять честные выборы?
Самим не надоело?