Драка со стрельбой произошла столице Дагестана – Махачкале
Один человек погиб, еще один пострадал, — об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его данным двое участников драки были ранены во время стрельбы, один позже скончался в больнице.
Нескольким участникам драки удалось скрыться с места преступления, их разыскивают, объявлен план «Перехват». Из-за чего произошел конфликт, не уточняется.
Комментарии10
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aleksandr39 21 июня 2018 | 22:32
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Махачкалинская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .
mc_murphy101 21 июня 2018 | 22:47
Из-за чего произошел конфликт, не уточняется...
Может ишачку не поделили, эта версия на рассматривается?
balamuto 21 июня 2018 | 23:38
mc_murphy101: Может ишачку не поделили, эта версия на рассматривается?
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Рассматривается.А, что ты свою жену в Махачкалу отправил?
aleksandr39 21 июня 2018 | 22:32
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Махачкалинская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .
j_partizan 21 июня 2018 | 22:46
aleksandr39:
Отделяются трудяги, паразиты обособлено жить не могут.
j_partizan 21 июня 2018 | 22:37
Вот это новость! Так-то дагестанцы всё больше в Москве стреляют, а тут в Махачкале. Не порядок.
ma1nbrain 21 июня 2018 | 22:47
Чем больше они перебьют друг друга у себя, тем меньше их будет в столице.
oleg_kievlyanin 21 июня 2018 | 23:03
РФ в миниатюре.
len56 21 июня 2018 | 23:28
Надо было от них отгородиться забором бетонным,от всех кавказских чурок и их академиков-пехотинцев! А не воевать зря!
balamuto 21 июня 2018 | 23:41
len56: Ленок, не суетись. Ты так стонала под кавказцами, что на Эхе всем слышно было.