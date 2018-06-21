Драка со стрельбой произошла столице Дагестана – Махачкале

Один человек погиб, еще один пострадал, — об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его данным двое участников драки были ранены во время стрельбы, один позже скончался в больнице.

Нескольким участникам драки удалось скрыться с места преступления, их разыскивают, объявлен план «Перехват». Из-за чего произошел конфликт, не уточняется.