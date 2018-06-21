Хорватия открыла счет 1:0 в матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу
Upd 22:12. Хорватия открыла счет 1:0. Идет второй тайм. Игра проходит в Нижнем Новгороде.
Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
skull9 21 июня 2018 | 22:14
Аргентина гоу хоум...
Теперь всем понятно кто лучший игрок мира, а кто лох барселонский?)
shlevet 21 июня 2018 | 22:15
А красивый гол получился
sg90 21 июня 2018 | 22:16
Открыт! Браво Хорватия. Аргентина, которая так играет, никакого сочувствия не вызывает..
PS Лживые английские ублюдки уже начали вакханалию в своей говенной прессе что россияне прирнимают допинг, так как не может быть так что все "великие сборные" ходят пешком, а русские носятся как зайчик с дюрасселом.. )))
neyexo 21 июня 2018 | 22:34
Аргентина хромает
sg90 21 июня 2018 | 23:03
neyexo:
Уже пристрелили нах, чтоб не мучилась ))