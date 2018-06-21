Хорватия открыла счет 1:0 в матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу

Upd 22:12. Хорватия открыла счет 1:0. Идет второй тайм. Игра проходит в Нижнем Новгороде.

Ранее сегодня футболисты сборной Франции со счетом 1:0 обыграли команду Перу, а сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1.