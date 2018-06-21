Рособрнадзор лишил госаккредитации один из самых известных российских вузов
Рособрнадзор лишил госаккредитации один из самых известных российских вузов — Московскую высшую школу социальных и экономических наук, которую по имени основателя чаще называют просто «Шанинка». Ведомство заявило, что обнаружило нарушения образовательных стандартов. В частности, ряд дисциплин бакалавриата и магистратуры не формируют у студентов необходимых профессиональных компетенций.
Ректор вуза уже заявил, что учебное заведение продолжит свою деятельность.
В прошлом году государственной аккредитации лишился Европейский университет в Санкт-Петербурге, входивший в число лучших негосударственных вузов России.
Качество знаний, преподаваемых в Шанинке, находится на высочайшем уровне. Такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин.
Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.
Комментарии8
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mews Михаил Степанцов 21 июня 2018 | 22:16
А правда, это один из самых известных российских вузов?
Мне почему-то кажется, что десятка три заведомо более известных я смогу назвать просто навскидку...
grigol331 21 июня 2018 | 22:20
mews: десятка три заведомо более известных я смогу назвать просто навскидку...
_____
Тоже негосударственных?
danko1 21 июня 2018 | 22:24
grigol331: Пусть проверят ЛГУ и заодно кандидатскую и докторскую диссертации Путина.
Судя по тому какой он бред постоянно несет, ЛГУ выпускает профанов.
vladimir_na_echo 21 июня 2018 | 22:35
novyrusich: хамство и переход на личности - вот это реальный признак идиотизма, а точнее скудоумия и слабости ;-)
novyrusich 21 июня 2018 | 23:25
vladimir_na_echo: Я понимаю, что ты дурак, скажи чем я могу тебе помочь?
Поясняю, что для того, чтобы перейти на личность нужно эту личность видеть.
А у таких как ты нет личности.
У вас мурло какое-то.
Личности ведь у людей, а у тварей мурло.
Ты понял? ну и хорошо.
redrica 21 июня 2018 | 22:22
Шанинка свободолюбива. И учит студентов размышлять. В ютубе есть лекции профессоров Шанинки. Это высокий класс. Особенно на уровне ежегодных проповедей госслужащих ))))
grigol331 21 июня 2018 | 22:22
... бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин
______
Глазам не поверил. Оказалось не тот.
mppv 21 июня 2018 | 23:31
"не формируют у студентов необходимых профессиональных компетенций"
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Дак не формируют, однако!